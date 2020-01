Lang leegstaande Theresiakerk werd ‘plek van uitbuiting’

Partij voor de Dieren-fractievoorzitter Robert Barker noemt het “schokkend” dat de Haagse Pandbrigade dit weekend de parochiewoning van de Theresiakerk in de wijk Rustenburg-Oostbroek heeft ontruimd. In de woning bleken dertig slaapplaatsen voor arbeidsmigranten te zijn. “Dat dit zomaar onder onze neus gebeurt is bizar”, zegt Barker op Den Haag FM. De parochiewoning is inmiddels gesloten en verzegeld.

“De kerk staat al heel lang leeg en je ziet dat daar op een hele amateuristische manier slaapplaatsen zijn ingericht en dat was dermate gevaarlijk dat de boel echt snel ontruimd moest worden”, zei wethouder Martijn Balster bij mediapartner Omroep West over de actie van de Pandbrigade. ChristenUnie-SGP-fractievoorzitter Pieter Grinwis noemt het “triest te zien hoe een plek van hoop een plek van uitbuiting werd.”

Op Twitter vraagt Islam Democraten-fractievoorzitter Tahsin Çetinkaya zich af of de kerk toch niet gesloopt had moeten worden om plaats te maken voor woningen. Robert Barker vindt dat te makkelijk gezegd: “Dat kan je dan bij elke woning waar illegaal wordt gewoond zeggen; die gaan we platgooien, dan heb je het probleem niet. Dat is te makkelijk.”

Behoud Theresiakerk

Met zijn Partij voor de Dieren in de gemeenteraad was Barker een van de partijen die met het amendement Behoud Theresiakerk initiatiefnemer voor behoud van de kerk. Een echt plan voor de toekomst van het gebouw lijkt er nog niet te zijn. “Die Theresiakerk staat al lang leeg en de eigenaar is nog niet met een goed plan gekomen. Die wilde de kerk slopen en de buurtbewoners, en wij als raad ook, willen dat beeldbepalende aspect behouden. Van de kerk kun je ook woningen maken, dan los je dat probleem ook op”, betoogt Barker in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Door omwonenden wordt al langer gestreden voor behoud van de kerk in Rustenburg-Oostbroek. Op Twitter zeggen buurtbewoners aangeboden te hebben om mee te denken over tijdelijk en veilig gebruik van de kerk. “De oplossing (voor gebruik van de kerk, red.) is dat de kerk en buurtbewoners samen met een plan komen. De bewoners hebben al zo’n plan.”

Het is voor de gemeente niet mogelijk is om de eigenaar van een pand te dwingen om iets met het gebouw te doen zegt Barker: “We kunnen ze alleen maar aanspreken op onderhoud. We kunnen niet dwingen om een gebouw te gaan herontwikkelen.” Het kerkgebouw aan de Apeldoornselaan staat al jaren leeg en werd door het kerkbestuur verkocht aan een projectontwikkelaar, die wilde het gebouw platgooien en woningen bouwen.

