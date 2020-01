Nieuwe burgemeester moet volgens 110 stadsgenoten vooral daadkrachtig zijn

De nieuwe burgemeester van Den Haag zou bij voorkeur daadkrachtig (/overwicht /stevig) moeten zijn, die voorkeur is 53 keer doorgegeven aan de gemeente. Ook betrouwbaarheid (/integer /eerlijk /rechtvaardig) met oog voor mensen worden aangegeven als belangrijke eigenschappen. Die voorkeuren heeft de gemeente van stadsgenoten gekregen, in totaal zegt de gemeente 110 reacties te hebben ontvangen. Door negentien mensen werd de voorkeur aangegeven voor een ervaren bestuurder.

De naam van de huidig waarnemend burgemeester Johan Remkes werd met acht keer het meest genoemd als burgemeester, vijf mensen geven aan een voorkeur te hebben voor Onno Hoes (oud-burgemeester Maastricht). Uit de reacties valt op te maken dat de naam van Alexander Pechtold (oud-partijleider D66) negen keer werd doorgegeven als minst geliefde kandidaat voor de post.

Reacties van inwoners werden gevraagd voor een voorlopige profielschets in de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. De profielschets wordt op woensdag 29 januari besproken in een commissie van de Haagse gemeenteraad. Op 17 februari wordt vervolgens de profielschets in een raadsvergadering met de commissaris van de Koning Jaap Smit besproken en vervolgens vastgesteld. Eerder wist mediapartner Omroep West al te melden dat Den Haag ‘meer dan veel‘ verlangt van een nieuwe burgemeester.

Opvolger Krikke

Den Haag moet op zoek naar een nieuwe burgemeester na het plotselinge vertrek van Pauline Krikke op zondagmiddag 6 oktober. Zij maakte toen via Instagram bekend op te stappen. Op dit moment is Johan Remkes waarnemend burgemeester, hij heeft meermaals gezegd aan te blijven tot 1 juli 2020.

Tekening: gemeente Den Haag