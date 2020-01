ADO Den Haag en proefspeler Jordan Spence gaan met elkaar in zee

Jordan Spence heeft zich tijdens het trainingskamp in Spanje bewezen om het komende half jaar voor ADO Den Haag uit te gaan komen. De verdediger uit Engeland was het gehele trainingskamp in Spanje op proef. Alan Pardew zei eerder deze week tegen mediapartner Omroep West al dat hij gecharmeerd van Spence was. “Hij laat goede dingen zien die het nadenken waard zijn”, aldus de trainer.

Sinds afgelopen zomer zat Spence zonder club omdat Ipswich Town niet met hem verder wilde. Hij speelde eerder voor West Ham United, Leyton Orient, Scunthorpe United, Bristol City, Sheffield Wednesday en Milton Keynes Dons in Engeland. Na verdediger Sam Stubbs en staflid Paul Butler is Spence de derde aanwinst voor ADO Den Haag.

Foto: Danny van den Bosch.