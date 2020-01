Avondwinkel aan Vreeswijkstraat overvallen

Een avondwinkel aan de Vreeswijkstraat is woensdag rond 18.00 uur overvallen. Dat meldt de politie. Twee mannen tussen de 20 á 30 jaar kwamen de winkel binnen.

Na de overval sloegen de twee op een scooter op de vlucht. Het is onbekend of er een buit is gemaakt.

#Verdachte situatie, #Vreeswijkstraat te Den Haag.

Wij zijn op zoek naar 2 jongens 185 lang in de lft van 20 a 30 jr. zijn weg op een scooter. 1 draagt een zwarte Parka jas met capuchon 1 draagt een vest met bordeauxrode capuchon met witte touwtjes. Heeft u iets gezien? #Bel112 — Politie OC Den Haag (@POL_OCDH) January 22, 2020