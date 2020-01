Den Haag heeft dagje voorleeswethouders

Wethouders Robert van Asten, Kavita Parbhudayal, Martijn Balster en Hilbert Bredemeijer zijn woensdag een dagje voorleeswethouder. Tijdens de nationale voorleesdagen lezen bestuurders voor aan jonge kinderen. Van Asten las voor in de Centrale Bibliotheek aan jonge kleine Hagenaars. “Ik vind het heel leuk om te doen. Het is grappig om te zien dat kinderen met knuffels naar je toekomen”.

Van Asten benadrukt dat kinderen niet vroeg genoeg kunnen beginnen met lezen. “Het is belangrijk dat ze van jongs af aan gaan lezen. Dit zorgt ervoor dat ze dit op latere leeftijd sneller oppikken”, zegt de wethouder. Ook de aanwezige ouders waren enthousiast; “Ik ben vroeger heel vaak voorgelezen en ik vind het nu ook leuk dat ik dit bij mijn kind kan doen”, zegt een moeder.

Tijdens De Nationale Voorleesdagen, van woensdag 22 januari tot en met zaterdag 1 februari, kunnen kinderen van 0 tot en met 6 jaar genieten van workshops, voorlezen met de kamishibai en een vrolijke VoorleesFeestMarkt. Bij alle activiteiten staat Moppereend, het Prentenboek van het Jaar, geschreven door Joyce Dunbar, centraal.

📚 @balstermartijn en Hilbert @bredemeijer traden voor het eerst op als voorleeswethouders ⤵️

“Leuk om de dag te beginnen met vrolijke kindergezichten!” zei @balstermartijn in de bibliotheek in Escamp. @bredemeijer las voor bij Kinderdagverblijf Small in Ypenburg. #voorleesdagen pic.twitter.com/gDUb8kFnWE

— Newsroom Den Haag (@Newsroom070) January 22, 2020