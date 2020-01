Free Hugs 070 blij met internationale knuffeldag

Free Hugs 070 is blij dat er een speciale dag is, die in het teken staat van knuffelen. Internationale Knuffeldag is sinds 1986 een jaarlijks terugkerend fenomeen dat altijd op 21 januari plaats vindt. Marjon van der Vegt, initiatiefneemster achter Free Hugs 070, gaat meerdere malen per jaar de stad in om passanten een knuffel aan te bieden.

Mag je iemand zomaar een knuffel geven? “Vragen is vrij, dat doe ik altijd, dan ligt de keus namelijk bij de ander”, vertelt Marjon van der Vegt in het radioprogramma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. “Er is er altijd wel eentje die in huilen uitbarst”, aldus Marjon. “We zijn er voor de mensen die het nodig hebben. Eenzaamheid komt vaak voor zoals je veelal in het nieuws hoort en een liefdevolle knuffel betekent veel voor deze mensen”.

Free Hugs 070 knuffelt regelmatig Hagenaars en Hagenezen, maar in ieder geval altijd rond kerst en Valentijnsdag. Zaterdag 15 februari is de eerst volgende keer dat Marjon met vrienden en vriendinnen het centrum van Den Haag in gaat om gratis knuffels uit te delen. Ze zijn te herkennen aan een boord met daarop de tekst: “Free Hugs 070”.

Luister hier naar het gesprek met Marjon van der Vegt op Den Haag FM.

Kijk hieronder naar de reportage die Den Haag TV eerder maakte over Free Hugs 070.