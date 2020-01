Guernaoui : “Ongehoord dat ik hiervoor van mijn bed gelicht ben”

Voormalig wethouder Rachid Guernaoui (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) noemt het ‘ongehoord’ dat hij voor het verlenen van subsidies door het Openbaar Ministerie (OM) van zijn bed is gelicht. Guernaoui wordt er door het Openbaar Ministerie van verdacht dat hij via deze subsidies een donateur van zijn partij financieel heeft geholpen. Guernaoui ontkent in alle toonaarden.

De rijksrecherche viel dinsdag 1 oktober vorig jaar de woning en werkkamer van Rachid Guernaoui binnen. Bij partijgenoot Richard de Mos gebeurde hetzelfde. Beiden waren toen nog wethouder in Den Haag. Het OM beschuldigt de twee van ambtelijke corruptie, omkoping en schending van het ambtsgeheim. Duidelijk werd dat de verdenking in elk geval te maken had met het verlenen van nachtvergunningen aan horecabedrijven. Twee van die vergunningen kwamen terecht bij zalencentrum Opera, een van de donateurs van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Dat is volgens het OM verdacht.