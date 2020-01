Haagse Stadspartij pleit voor behoud asfaltcentrale op Binckhorst

Als het aan Peter Bos van de Haagse Stadspartij ligt blijft de Haagse Asfaltcentrale ook in de toekomst behouden voor de Binckhorst. “Met de havenkranen en schepen die er iedere dag aanmeren dat is het karakter en het beeldbepalende aspect van de Binckhorst wat wat mij betreft moet blijven”, zegt Peter in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje. De commissie Ruimte van de Haagse gemeenteraad sprak woensdag over de toekomst van het nog te ontwikkelen gebied.

Onthutsende commissievergadering vandaag over de Binckhorst. Dit beeld mag verdwijnen van wethouder Revis (VVD). Geen toekomst meer voor asfalt- en betoncentrale. Zeg maar dag tegen het rauwe en industriële karakter van de Binckhorst. Ik ga dit niet accepteren. pic.twitter.com/i9nkyF8Lvg — Peter Bos (@HSPeterBos) January 22, 2020

Er is al langer discussie over hoe de Binckhorst er in de toekomst, met meer ruimte voor wonen, uit zal zien. Het verdwijnen van de asfaltcentrale uit het gebied zou in de toekomst ruimte kunnen bieden voor het bouwen van huizen. Voor het gebied is nu al gepland om vijfduizend nieuwe woningen te bouwen.

Verantwoordelijk wethouder Boudewijn Revis Revis gaf woensdag aan na te willen denken over de toekomst van de asfaltcentrale, die moet op termijn worden verduurzaamd. GroenLinks-raadslid Marielle Vavier zegt verduurzamen sowieso een belangrijke voorwaarde om de Binckhorst te kunnen ontwikkelen.

Een tof rauw industrieel beeld is wel wat anders dan vervuilende bedrijvigheid. Ook de asfalt- en betonmakers moeten verduurzamen, dat is een belangrijke voorwaarde om de #Binckhorst te kunnen ontwikkelen. Wat @GroenLinksDH betreft: niet verduurzamen = geen plek meer #raad070 https://t.co/FDCqL7Eg4T — Marielle Vavier (@marielle_vavier) January 22, 2020

Peter Bos van de Haagse Stadspartij is überhaupt geen voorstander van het verdwijnen van bedrijvigheid uit het gebied. “De bestaande werkgelegenheid en alle bedrijven die er al heel lang zitten vind ik heel belangrijk voor de stad. Maar ook de uitstraling van die bedrijven.” De wens voor behoud van bedrijvigheid in het gebied werd gesteund door Leonie Gerritsen van de Partij voor de Dieren.

Mediapartner Omroep West weet woensdag te melden dat verplaatsing van de asfaltcentrale wordt onderzocht. Dat staat te lezen in het coalitieakkoord van VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA.

Luister hier naar het gesprek met Peter Bos op Den Haag FM.