Hagenaars borduren duizend bomen voor een bos

Twee gigantische borduurtafels, krukken en kilometers draad. In de Centrale Bibliotheek borduren Hagenaars in een pop-up atelier erop los tijdens het kunstproject ‘Honderdduizend bomen en een bos van draad’. Het project is opgezet door kunstenares Sara Vrugt. Uiteindelijk wordt het metershoge doek in 2022 opgesteld in de natuur en gebeurt er iets wonderbaarlijks: Als het doek klaar is, worden onderin zaden van bloemen en planten verwerkt. In de buitenlucht krijgen de zaden kans te ontkiemen. De stof van organische materialen zal vergaan. Dan gaan die planten groeien en ontstaat een minibos.’

Hagenaars kunnen nog tot eind maart in de Centrale Bibliotheek aan de slag met naald en draad. Daarna reist het atelier door naar drie andere steden zodat ook de rest van Nederland kan doorborduren.