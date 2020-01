OM eist jaar cel voor ontucht met vermist Haags meisje

Het Openbaar Ministerie eist een jaar cel, waarvan vier maanden voorwaardelijk, tegen de 27-jarige Farid P. uit Den Haag die in 2018 de 14-jarige Amelia twee weken lang in huis had. Volgens justitie heeft hij het meisje seksueel misbruikt. Ook wordt hem het bouwen van een wiethok ten laste gelegd. Zo bleek woensdag in de Haagse rechtbank.

Het meisje verdween op 26 augustus 2018 terwijl ze een weekend thuis was bij haar ouders in Den Haag. Ze verbleef eigenlijk in een jeugdinstelling in de Achterhoek. Twee weken later werd ze teruggevonden in de Fanfarestraat. Ze bleek in huis te hebben gezeten bij de 27-jarige verdachte. De eigenaar van het huis, Dennis van L. (52) is inmiddels overleden.

Volgens P. is hij het meisje tegengekomen in de stad. “Ze wilde met mij een jointje roken. Zij is naar coffeeshop gegaan en ik heb alcohol gekocht. Ze zei dat ze ruzie had met haar vriend en vroeg of ik een slaapplaats had. Zo heb ik Dennis gebeld. Want ik kon haar niet meenemen naar mijn ouders.”