Stichting KunstPost op zoek naar een nieuwe creatieve broedplaats

Stichting KunstPost moet op zoek naar een nieuw gebouw. Het gebouw aan de Tarwekamp 3 in Mariahoeve is sinds afgelopen zomer door de brandweer onveilig verklaard en begin december is besloten dat het pand definitief niet meer open gaat. De eigenaar van het monumentale pand, The British School in The Netherlands, zegt verschillende opties voor de toekomst van het gebouw te bekijken. Nieuwbouw is daarbij het meest aannemelijk.

De voormalige MTS fotovakschool die nu voor kunstenaars van Kunstpost atelierruimte biedt werd in 1999 eigendom van The British School. Tot de school verhuisde naar hun campus in Leidschenveen maakte ze zelf gebruik van dit pand. Sinds 1 mei 2011 zit stichting KunstPost in het monumentale pand en dient het als creatieve broedplaats. Er zaten 23 ateliers, drie oefenstudio’s voor het Koninklijk Conservatorium en het Diamant Theater had er twee theaterzalen in gebruik. Verder waren de kantoren van KunstPost en het DiamantTheater gevestigd in het gebouw.

De kunstenaars wisten dat gebruik van het gebouw tijdelijk was, maar balen van het abrupte einde. Voor de zomer leek het er namelijk op dat het gebouw met een paar aanpassingen weer in gebruik genomen kon worden. Na een grondige inspectie bleek er echter meer mis te zijn met het gebouw dan gedacht. De eigenaar van het gebouw besloot daarop dat het gebouw gesloopt moest worden omdat het te duur zou zijn om alles op te knappen.

“We balen enorm”

“Een van de gebruikers, die niet via KunstPost toegang had tot het pand, heeft koperen leidingen weggehaald en zelfstandig aanpassingen gedaan aan de elektra. Daardoor is het gebouw nu definitief afgekeurd. We balen hier enorm van”, zegt directeur van Stichting Kunstpost Hubertine Langemeijer. Haar verhaal wordt ondersteund door andere kunstenaars die in het gebouw zaten.

Nu de kunstenaars niet meer in het pand mogen moeten ze op zoek naar een nieuwe ruimte. “We hebben nog niks nieuws gevonden in Mariahoeve of Haagse Hout”, zegt Langemeijer. “De sluiting van dit pand is vooral het opheffen van de groep mensen die er werkt. Ze werken samen en komen tot nieuwe projecten. Een deel hiervan zijn nu eigen organisaties geworden. Door de sluiting valt dit nu uit elkaar. Ik werk met sommige mensen in het pand meer dan tien jaar samen. Dat is iets dat nu in rook op gaat.”

Vragen over toekomst van het gebouw

In de Haagse gemeenteraad hebben GroenLinks Den Haag en de Haagse Stadspartij (HSP) vragen ingediend over de toekomst van het gebouw. “Het zou zonde zijn als het gebouw lang leeg blijft staan of als er braakliggende grond ontstaat”, laat GroenLinks-raadslid Mariëlle Vavier weten. Peter Bos, raadslid van de HSP, voegt daar aan toe: “Het gaat om een monumentaal gebouw waar we zuinig op moeten zijn. Als de kunst echt moet vertrekken, dan verwacht ik wel dat er vervangende huisvesting komt.” Beide raadsleden wachten nog op antwoorden van de gemeente.

Foto: Hubertine Langemeijer