Tijdelijk holocaustmonument in Den Haag

Op 27 januari is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz, het internationale symbool van de Holocaust, werd bevrijd. Om mensen te betrekken bij dit oorlogsverleden, is er in meerdere gemeente een tijdelijk lichtmonument te zien.

Het lichtmonument, met de naam Levenslicht, is donderdag onthuld in Rotterdam. Het monument heeft een diameter van 20 meter en bestaat uit 104.000 lichtgevende, blauwe herdenkingsstenen, gelijk aan het aantal slachtoffers dat uit Nederland werd gedeporteerd. Na de onthulling in Rotterdam zijn de stenen verdeeld over 170 Nederlandse gemeenten die het in hun gemeente tentoon zullen stellen.

In Den Haag wordt het monument zondag onthuld in de tuin van de Nieuwe Kerk en blijft tot 2 februari te zien op verschillende locaties in de stad. Op 26 januari van 16.00 tot 22.00 uur bij Tuin van de Nieuwe Kerk. Maandag 27 januari van 11.00 tot 22.00 uur op het Plein in de Vondelstraat. Op 28 en 29 januari bij de Jan van Nassauschool. Op 30 en 31 januari in het Atrium aan het Spui en tot slot op 1 en 2 februari bij het Oranjehotel.

Foto: Marco de Swart.