ADO Podcast met materiaalman Rob Ravestein: “Na de wedstrijd draai ik gelijk een wasje”

In de vertrouwde Ooievaar zijn de heren in het gelukkige gezelschap van materiaalman Rob Ravestein. De ijverige ‘kit manager’ vertelt over zijn werk en zijn band met de club. Verder blikken de mannen terug op de overwinning op RKC en kijken ze vooruit naar FC Utrecht uit. Alles onder het genot van een gevulde koek, want gast van vorige week Rick Hoogendorp had de uitslag goed voorspeld.

Nieuwe aflevering

Iedere week hoor je op www.denhaagfm.nl en de verschillende podcast-media een nieuwe aflevering van de ‘Den Haag FM ADO Podcast’. Den Haag FM-commentatoren Rogier Heimgartner en Lieuwe van Slooten bespreken de week van ADO Den Haag. Dat doen ze met ADO-supporter in hart en nieren Alberto van der Spiegel en een wekelijks wisselende gast. Volgende week is journalist van De Telegraaf Valentijn Driessen te gast.