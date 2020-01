Geheime tekens verklaard en hulp aan alleenstaande moeders in nieuwe editie Straatnieuws

In de nieuwe editie van de daklozenkrant Straatnieuws Den Haag/ Rotterdam is deze keer aandacht voor geheime tekens die op straat te zien zijn en coach Nancy Herkul komt aan bod, zij helpt alleenstaande moeders die op straat kwamen te staan.

“Die mensen zijn dan lam geslagen. Zij zorgt ervoor dat mensen van de bank afkomen en gaan nadenken over hoe ze dingen wel weer kunnen oplossen.”, vertelt hoofdredacteur Natascha Frensch in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. De moeders vertellen over hoe het was om met kinderen op straat te staan, volgens Natascha komt dat vaak door het meemaken van een scheiding “Er vallen dan veel inkomens weg en dan heb je het wel moeilijk.”

Ook is er in de krant een verhaal te vinden over geheimschrift op straat. “We hebben een overzicht gevonden met de betekenis van die tekens. Een kruisje betekent ‘ze geven niets'”, zegt Natascha. Een rondje, geplaatst op de gevel bij je voordeur zou betekenen dat er juist wel wat wordt gegeven. Een overzicht van de tekens is te vinden in de krant die vanaf vrijdag weer verkrijgbaar is uit handen van de straatnieuwverkopers.

Iedere drie weken spreekt hoofdredacteur Natascha Frensch bij Rob Kemperman in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM over de nieuwe editie van het Straatnieuws.

Luister hier naar het gesprek met Natascha Frensch op Den Haag FM.