‘Groene’ stadshub zorgt voor minder vrachtwagens in binnenstad

Minister Raymond Knops heeft donderdag samen met wethouder Liesbeth van Tongeren een nieuwe logistieke hub in Den Haag geopend. Vanuit deze stadshub worden zakelijke goederen gebundeld en met 100% zero-emissie voertuigen afgeleverd bij diverse kantoorpanden in de stad. Daarnaast nemen de bezorgers ook weer afval mee terug. Ook sociale doelen worden ondersteund: bij de hub werken mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

In augustus 2019 is de opdracht gegund aan SimplyMile Den Haag. SimplyMile is een samenwerkingsverband tussen Djinny, Post NL en Suez. In januari 2020 is het zero-emissie vervoer van aan- en afvoerstromen gestart vanuit de stadshub voor meerdere ministeries, de gemeente Den Haag en organisaties als Shell, TNO, VNO-NCW MKB-Nederland en het CAK. In totaal zo’n 70 locaties met 43.000 werkplekken.

Wethouder Liesbeth van Tongeren (Duurzaamheid en Energietransitie): “Schone lucht en daarmee de gezondheid van onze inwoners is een prioriteit voor ons college. Iedereen ergert zich aan alle diesel vrachtauto’s die zich door onze binnenstad wringen. Deze Hub zorgt voor een concrete stap naar schoon en efficiënt goederenvervoer voor 70 kantoorlocaties in onze stad.”