Haagse onderneming succesvol ondanks angststoornis

Succesvol ondernemen met een angststoornis? Het lukt de Haagse Wieske Volker met haar goedlopende sieradenwinkel in de Papestraat. Vier jaar geleden is ze gestopt met werken, omdat het gewoon niet meer ging met haar stoornis: “Op sommige dagen durfde ik niet naar buiten”. In twee maanden tijd heeft ze haar onderneming toen opgezet: “Een webshop, want dat kon ik vanuit huis runnen”.

Begin 2016 begint Wieske met haar webshop, wat heel goed loopt. Al gauw moet ze personeel aannemen en in 2017 opent ze zelfs een fysieke winkel. Ondanks dat het bedrijf blijft groeien, zijn de angsten en paniekaanvallen er nog steeds: “In de drie jaar dat de winkel bestaat, heb ik zelf maar vijf keer in de winkel gestaan en dan niet langer dan een uur”. Omdat haar personeel en leveranciers op de hoogte zijn en ze toch eigen baas is, lukt het haar om ondanks de stoornis succesvol te ondernemen, vertelt Wieske aan Den Haag FM.

In aanloop naar het vierjarige jubileum aanstaande 1 februari besloot (web)winkeleigenaresse om op de website en via instagram meer te vertellen over haar persoonlijke leven en stoornis. Wieske merkt dat ze representatie mist over succesvol ondernemen met een angststoornis en wil daarom graag haar verhaal delen. “Ik vind het belangrijk om mensen die in hetzelfde schuitje zitten hoop te geven op een betere toekomst. Toen ik zelf volledig aan de grond zat, heb ik onwijs veel aan verhalen van gelijkgestemden gehad. Ik wil laten zien dat je met een dergelijke stoornis ook zeker iets kan bereiken!”, aldus Wieske Volker van (online) winkel Wiezewasjes.

Luister hier naar het interview met Wieske Volker in Haagse Ochtend Radio.