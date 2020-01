Psychiatrische patiënten als Luis P. zonder overleg instanties naar huis

De gemeente erkent dat personen die gedwongen psychische hulp ontvangen, al naar huis worden gestuurd nog voordat die zorg officieel is beëindigd. Hierdoor kan het voorkomen dat informatie over een cliënt niet met instanties gedeeld wordt, terwijl hij of zij wel vrij rondloopt. Dat is ook gebeurd bij de 35-jarige Luis P., de man die verdacht wordt van het neersteken van drie tieners in de Grote Marktstraat eind november.

In een brief aan de gemeenteraad schrijft burgemeester Johan Remkes dat de gemeente met GGZ-instelling Parnassia en het Openbaar Ministerie overlegt hoe in de toekomst informatie over deze groep eerder met elkaar gedeeld kan worden. Uit onderzoek van mediapartner Omroep West bleek eerder dat Luis P. ondanks zijn verleden met geweld en de psychiatrie, vanuit Parnassia in een daklozenopvang werd geplaatst.

Onder begeleiding van een psychiatrisch verpleegkundige werd P. daar verder behandeld, met als doel hem te laten terugkeren in de samenleving. De politie was echter niet op de hoogte van zijn verleden toen die hem wilde verhoren over een mishandeling afgelopen zomer. Ook werd P. niet aangemeld bij het Veiligheidshuis, waardoor informatie over het verleden van de 35-jarige man niet actief gedeeld werd.