Remkes pakt Weimarstraat aan

Den Haag gaat malafide bedrijven, de grote hoeveelheid coffeeshops en de overlast die ze veroorzaken én het armetierige en eenzijdige winkelaanbod in een deel van de Weimarstraat aanpakken. Dat gebeurt door een nieuwe maatregel: mensen die daar een bedrijf hebben of willen beginnen, moeten daarvoor een vergunning aanvragen bij de burgemeester. Die beoordeelt op basis van een flink aantal criteria of de zaak wel open mag (blijven). Daarbij wordt onder meer gekeken of door het bedrijf de openbare orde wordt aangetast, of de leefbaarheid nadelig wordt beïnvloed, of de eigenaar of medewerkers strafbare feiten op hun naam hebben en of de ondernemer of exploitant “in enig opzicht van slecht levensgedrag is”.

Volgens waarnemend burgemeester Johan Remkes zou dat een barrière moeten opwerken tegen malafide ondernemers, waardoor er juist meer goede bedrijven komen. Ook zouden pandeigenaren meer ‘hun verantwoordelijkheid nemen’ en hun best gaan doen om huurders te trekken die hun best doen om iets van de straat te maken.

De gemeenteraad lijkt de plannen van de burgemeester om van de Weimarstraat een proeftuin te maken voor deze nieuwe maatregel te steunen, zo bleek woensdag tijdens een vergadering. Wel erkende de burgemeester op vragen van raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij dat het niet gaat om de hele straat, maar slechts een deel. “Ik moet inderdaad niet stigmatiseren. Maar in het deel waarover het gaat is wel een groot probleem”, aldus Remkes.