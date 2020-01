STRAATVRAAG: Moeten er vrouwelijke verkeersborden komen?

Verkeersborden waarop een poppetje staat afgebeeld.. we kennen ze allemaal. Alhoewel ze genderneutraal bedoeld zijn, zien veel mensen er toch een mannelijk persoon in. En dus gaan er stemmen op om een vrouwelijke variant te maken. Hoe denken we in Den Haag over dat idee?

Verslaggever Pim gaat de straat op met een voorbeeld van een vrouwelijk verkeersbord om de reacties te peilen.