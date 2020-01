Haagse Ufo Joe hoofdrol in documentaire over worstelen

Boeren willen Den Haag weer platleggen, ‘grootste actie ooit’

Meer in

Boze boeren gaan op 5 februari Den Haag platleggen. Dat maakt de Farmers Defence Force (FDF) bekend. Op die dag is het vervolggesprek tussen het Landbouw Collectief, minister Carola Schouten en minister-president Mark Rutte in het Catshuis. “Daar moet de finaleklap gegeven worden”, zo zegt Farmers Defence Force.

“Op 5 februari moet Den Haag schudden op zijn grondvesten. Dan nemen wij – de boeren – Den Haag over als we geen respect ontvangen in het Catshuis.”Volgens de organisatie zal de actie groter zijn dan de acties van 1 oktober, 16 oktober en 18 december.

Farmers Defence Force zegt niet serieus genomen te worden door “Rutte en consorten. Die zitten in hun achterkamertjes te werken aan achterbakse plannetjes.”