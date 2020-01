Drol van standbeeld Haagse Harry op de Grote Markt ‘tijdelijk gerepareerd’

De drol naast het standbeeld van Haagse Harry op de Grote Markt is tijdelijk gerepareerd door een ‘gemeentelijke kunstenaar’. Dat laat de beschermheer van het beeld, Sjaak Bral, weten op sociale media. De tijdelijke reparatie wordt later gevolgd door ‘verdere reparatie’, zo schrijft Bral.

Eerder was op Facebook te zien dat Bral woest was nadat de vernieling zichtbaar was. “Alles van waarde is weerloos. Je wordt bedankt, onbekende neukfout.”

Het beeld is gemaakt naar het figuur van Haagse Harry, zoals gemaakt door Marnix Rueb. Die stripserie debuteerde in 1991 en draait rond een inwoner van Den Haag die fonetisch Haags dialect praat.

Foto: Martijn Beekman