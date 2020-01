Kauwe Klauwe Meeting in Den Haag: “Ik voel me weer 17 als ik op dat ding rij”

Haagse Ufo Joe hoofdrol in documentaire over worstelen

De Haagse Ufo Joe staat aan de top van het Nederlandse worstelen met zijn buitenaardse personage. Naast topsport heeft worstelen namelijk een heel groot entertainment gehalte, legt Joe uit: “Met worstelen vertel je een verhaal en het gaat altijd over goed en slecht. Het is net als met dansen, niet zo zeer een wedstrijd waarin je het tegen elkaar opneemt, maar echt een samenspel”.

Worstelen is echt topsport volgens Joe: “Je moet wel goed getraind zijn anders gebeuren er ongelukken, maar zelfs ik heb weleens ernstige blessures opgelopen. Het blijft een contactsport. Goed je val kunnen breken is de basis”. Naast worstel evenementen is de Haagse worstelaar ook te zien geweest op grote evenementen als Solar, Lowlands Festival en hier in Den Haag op Animé Con.

Ufo Joe merkt dat er vaak wordt neergekeken op worstelen en dat betreurt hij: “Mensen hebben een totaal verkeerd beeld van worstelen”. Joe vertelt heel enthousiast over zijn grote passie en is een veel gevraagde gast bij talkshows. Eind vorig jaar is de documentaire ‘ Ring of dreams’ gemaakt over worstelen in Nederland, als één van de besten van het land kon Joe natuurlijk niet ontbreken hierin.

Haagse worstelaar op de voet gevolgd

Nu is er zelfs een korte documentaire gemaakt, waarin Ufo Joe en een vrouwelijke worstelaar worden gevolgd. Woensdag 22 januari 2020 is deze documentaire ‘Ring the Bell’ met Joe in de hoofdrol in première gegaan. “De documentaire geeft echt mooi weer wat worstelen inhoudt en wat er allemaal bij komt kijken. Het is soms zelfs erg ontroerend.”, aldus de Haagse worstelaar Ufo Joe.

Bekijk hier de korte documentaire.

Luister hier naar het interview met Ufo Joe in Haagse Ochtend Radio.