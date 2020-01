Kauwe Klauwe Meeting in Den Haag: “Ik voel me weer 17 als ik op dat ding rij”

Johan Remkes in Spuigasten

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM is waarnemend burgemeester Johan Remkes van Den Haag te gast.

‘Overpeinzingen onder de kerstboom’. Onder die titel schreef de waarnemend burgemeester van Den Haag, Johan Remkes, tijdens de kerstvakantie een brief aan de gemeenteraad. ‘Observaties’ noemt hij zijn constateringen en tips zelf. Om er ook aan toe te voegen dat het gaat om ‘een beperkte waarneming’, die hij ‘gaarne inruilt voor betere en/of aanvullingen’. In Spuigasten licht Remkes zijn observaties toe.

Ervaring, integriteit, humor, daadkracht, open en toegankelijk. Den Haag zoekt een nieuwe burgemeester die aan een enorme reeks eisen voldoet. De afgelopen tijd mochten inwoners hun ideale burgemeester schetsen. De wensen worden toegevoegd aan de profielschets voor de nieuwe burgemeester. Maar uiteindelijk kiest de gemeenteraad een nieuwe eerste burger van de stad. Waar moet die nieuwe burgemeester aan voldoen volgens de raadsleden Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag/Groep de Mos en Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij?

