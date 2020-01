Haagse Ufo Joe hoofdrol in documentaire over worstelen

Kauwe Klauwe Meeting in Den Haag: “Ik voel me weer 17 als ik op dat ding rij”

Den Haag is dit weekend weer het toneel voor de jaarlijkse Kauwe Klauwe Meeting voor Puch en Tomosrijders. Kees Koppens van de Loosduinse Puchclub is zondag één van de deelnemers aan de tocht. “Ik ben wel een beetje een watje onder de mannen hier, ik denk al; ‘Het gaat zondag regenen en dan wordt mijn brommer nat'”, zegt Kees in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Kees rijdt nog graag op zijn ‘pronkstuk’: “Ik krijg er een stoer gevoel van. Ik voel me weer 17 als ik op dat ding rij.” Op welke manier dat rijden in de toekomst mogelijk blijft is nog niet helemaal duidelijk, men is met de gemeente in gesprek over hoe een eventuele ontheffing er in de toekomst uit zal zien. “Wij zijn een club die al een hele tijd moeite doet om ons pronkstukjes te voorzien van schonere brandstof. Dat hebben we ook bij de gemeente aangedragen”, zegt Kees daarover.

Op zondag wordt de Kauwe Klauwe-tocht verreden, daarvoor wordt om half drie in de middag verzameld bij Hart Beach aan de Strandweg. Vorig jaar deden meer dan 200 liefhebbers mee aan de rondrit door Den Haag op tweetakt brommers.