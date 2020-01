Mini-documentaire over doodgestoken Bilal

“Zijn laatste woorden waren: geef een kus aan mijn moeder op haar voorhoofd”, zegt Volkan Aydin, de broer van de doodgestoken Bilal Aydin in een YouTube-video. De familie Aydin heeft de bekende online documentairemaker Salaheddine gevraagd om een video te maken over de fatale avond. Er gaan namelijk meerdere verhalen over de steekpartij rond en de nabestaanden willen op deze manier hun verhaal vertellen.

In de video van Salaheddine gaat Volkan in op wat er zaterdagavond 21 december gebeurde aan de Haagse Goudriaankade. Hij vertelt dat op de bewuste avond een neef in een groepsapp in paniek om hulp riep, omdat hij net was beroofd. Bilal had die oproep niet gezien en werd daarom opgebeld.

Volkan en Bilal waren samen thuis toen het telefoontje kwam. Nog steeds aangeslagen door de moord op zijn broertje vertelt Volkan vervolgens het hele verhaal. “Bilal zei dat Tufan was lastiggevallen en dat hij hem moest helpen. Voordat ik wat terug kon zeggen, rende hij naar de gang, pakte zijn jas en vloog de deur uit.”