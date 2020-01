Agenten in kogelwerende vesten halen jongens met balletjepistool van balkon

Ondernemers Weimarstraat blij met vergunningsysteem: “Het geeft de straat positieve draai”

In de Weimarstraat moeten ondernemers die een zaak willen vestigen of al hebben voortaan een vergunning aanvragen bij de burgemeester. Die vergunning wordt verleend op basis van een groot aantal voorwaarden. Zodoende moet de leefbaarheid in de straat verbeteren.

De ondernemers zijn blij met de maatregel. “Het is een goede zaak om de straat weer een positieve draai te geven”, zegt winkelstraatmanager Gilsonia Plak namens de ondernemers van de Weimarstraat. Of er door het strengere systeem ook bedrijven worden verdreven uit de straat weet ze niet. “Ik heb nauwe contacten, maar ik kan niet in hun boekhouding kijken.”

Schoenmaker Ruud van der Geest vreest niet voor het voortbestaan van zijn bedrijf: “Ik heb alles op orde”, zegt hij. Sterker nog, hij verwacht dat de maatregel de straat alleen maar zal verbeteren. “Het zou mooi zijn als de kwaliteit van het winkelbestand omhoog gaat”, aldus Van der Geest.

Barrière

Volgens waarnemend burgemeester Johan Remkes zou de maatregel een barrière moeten opwerken tegen malafide ondernemers, waardoor er juist meer goede bedrijven komen. Ook zouden pandeigenaren meer ‘hun verantwoordelijkheid nemen’ en hun best gaan doen om huurders te trekken die iets van de straat willen maken.

Bij de Weimarstraat gaat het om een proef. Mocht het een succes worden dan volgen mogelijk andere straten in Den Haag.