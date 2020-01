Overweldigend succes voor inzamelingsactie in naam van overleden Bilal Aydin

Vrienden van de overleden Bilal Aydin zijn donderdag een inzamelingsactie gestart om geld op te halen om waterputten te openen in ontwikkelingslanden. De inzamelingsactie is een ‘Sadaqah Jariyah‘; liefdadigheid die na de dood doorloopt. “In het begin vroeg ik aan de jongens in de wijk hoeveel ze wilden inzamelen. Toen zeiden ze ‘met 2.500 euro zouden we blij zijn, dan kunnen we misschien 5 putten in zijn naam bouwen.’ Dat geld was binnen een minuut of twintig al binnen”, zegt Ayet Suudioglu in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. Ayet kende Bilal 15 jaar en hij begeleidt met De Jonge Ooievaar jongeren in Laakkwartier.

In één dag tijd is al ruim vierentwintig duizend euro toegezegd op de actiepagina. “We hadden nooit mogen dromen dat er zo veel geld binnen zou komen voor Bilal en dat we mooie dingen in zijn naam mogen doen.” Het geld is bij elkaar gebracht door ruim 1.600 donateurs. “Dat maakt het alleen maar mooier, dat we dit met zo veel mensen doen. Het is mooi te zien dat zoveel mensen ons steunen en van Bilal houden.”

Het ingezamelde geld wordt later overgemaakt naar een hulporganisatie die de putten gaat bouwen. “Onze voorwaarde daarbij is dat wij dan over een half jaar met 2, 3 vrienden naar die ontwikkelingslanden toe gaan om de waterputten te controleren. We willen wel weten waar het geld terechtkomt.” Een verslag van die reis moet uiteindelijk te zien zijn op de Facebookpagina van De Jonge Ooievaar. “Wij zullen zeker iedereen laten zien wat we met het geld gaan doen.”

Goudriaankade

Het overlijden van Bilal, op 21 december aan de Goudriaankade, valt nog steeds zwaar voor vrienden en familie. “Het blijft pijnlijk om hem te missen. Na deze gebeurtenis zitten we nog dagelijks bij elkaar met 40 jongens. Het blijft een groot gemis. Normaal gesproken was Bilal altijd bij ons.”

Op de plek waar het gebeurde waren, ter nagedachtenis, lange tijd bloemen te vinden. “Er zijn heel veel bloemen neergezet sinds het gebeurd is. Ik weet dat heel veel jongens daar nog langs gaan om ervoor te zorgen dat het er netjes uit blijft zien.” Vanwege de locatie vlakbij de tramhalte is besloten de bloemen nu toch weg te halen. “Daardoor werd het soms wel gevaarlijk, daarom hebben we samen met het stadsdeel besloten om de bloemen weg te halen.” In plaats daarvan moet er een gedenksteen komen op de plek.

Politieke partijen in de Haagse gemeenteraad stelden eerder al voor om een monument tegen zinloos geweld te plaatsen in de wijk. “Wij staan daar voor open. De impact in de wijk is groot. Ook moet er een vuist gemaakt worden tegen zinloos geweld, want het is niet de bedoeling dat er straks nog iemand uit de maatschappij weggeplukt wordt door zinloos geweld. We zijn heel blij dat ze ermee bezig zijn.” Dat monument zou wat Ayat betreft moeten komen in het gebied Laakhavens. “Dat is echt de plek waar wij elke dag met Bilal waren.”

