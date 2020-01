Remkes laat extern onderzoek doen naar integriteit bij gemeente

Een extern, onafhankelijk bureau gaat het beleid van de gemeente op het gebied van integriteit onderzoeken. Het moet ook met voorstellen voor verbeteringen komen. Dat schrijft waarnemend burgemeester Johan Remkes aan de gemeenteraad. Ook wil Remkes regelmatig ‘risico’s in kaart laten brengen’ en maatregelen nemen om die (en de gevolgen ervan) te beperken.

In een brief aan de gemeenteraad schrijft Remkes dat integriteit een ‘actueel thema’ is in Den Haag. In de wet staat dat het zijn taak is om die te bevorderen. Het is één van de onderwerpen die hij sinds hij werd benoemd als waarnemend burgemeester ‘met voorrang’ heeft opgepakt. Daarom moet over het onderwerp in het stadhuis veel worden gepraat.

Behalve dat een extern bureau onderzoek gaat doen, komt de burgemeester zelf ook met een aantal voorstellen en maatregelen. Zo wil hij de regels en protocollen die nu op het stadhuis gelden, tegen het licht houden. En als dat kan, worden deze nog ‘duidelijker, scherper of indringender’. Maar regels alleen zijn niet voldoende. De ambtenaren, raadsleden en bestuurders moeten er ook naar handelen. Daarom moet integriteit worden ‘ingebed in onze manier van werken, cultuur en omgangsvormen, zowel bestuurlijk als ambtelijk’, stelt Remkes.