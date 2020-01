Schilderswijk Moeders in laatste ronde voor kans op ‘Appeltjes van Oranje’

Goed nieuws voor de Schilderswijk Moeders; het maatschappelijke initiatief is nog steeds een van de kanshebbers om een Appeltje van Oranje te ontvangen. “Het is superfantastisch. Het is een enorme eer en waardering voor het werk wat we de afgelopen zes jaar hebben gedaan”, zegt Amal, een van de Schilderswijk Moeders in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “Vaak wordt er gesproken over de Schilderswijk als een kwetsbare wijk. Er wordt de laatste jaren veel ingezoomd op vooral de negativiteit van de wijk. Met de prijs kunnen we laten zien dat de wijk ook veel positieve krachten heeft.”

Donderdag moest het maatschappelijke initiatief zich presenteren aan een jury. “We gekozen om een pitch te houden met ons persoonlijke verhaal erin, dat is goed aangekomen bij de juryleden”, vertelt Amal over het werk van de Moeders. “We zijn echt een maatje voor de vrouwen hier in de wijk. We begeleiden ze met emotionele steun, van lichte problematiek tot gecompliceerde problematiek. Uiteindelijk brengen we de vrouwen in eigen kracht en kunnen ze weer meedraaien in de maatschappij.”

Een jury gaat nu bepalen wie van de twaalf genomineerden uiteindelijk een prijs krijgt. De Appeltjes van Oranje worden op 26 mei door Koningin Máxima uitgereikt, dat gebeurt op Paleis Noordeinde.

