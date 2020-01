Utrecht legt inspiratieloos ADO het zwijgen op

ADO Den Haag heeft de uitwedstrijd tegen FC Utrecht kansloos met 4-0 verloren. De Haagse ploeg had niets in te brengen en kreeg een oorwassing. Veelzeggend was dat de mannen van Alan Pardew in de eerste helft geen enkel schot op doel loste.

Fox Sports-analist Kees Kwakman omschreef de eerste helft van ADO Den Haag dan ook als ‘Hopeloos’. Daarmee miszegde de Volendammer niets. ADO zag dat tegenstander Utrecht domineerde. Alleen het laatste kwartier kwam ADO Den Haag meermaals op de vijandelijke helft. Toen stond de residentieclub al op achterstand.

Er is veel werk aan de winkel voor trainer Alan Pardew. De transfermarkt sluit vrijdag 31 januari om 23.59 uur. Met wat de ploeg vandaag liet zien tegen subtopper Utrecht, lijken de versterkingen die er nu zijn, nog niet voldoende.

Foto: Trainer Alan Pardew.