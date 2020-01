Geen extra maatregelen tegen coronavirus bij viering Chinees Nieuwjaar

Bij de landelijke viering van het Chinees Nieuwjaar in Den Haag worden geen extra maatregelen genomen in verband met het coronavirus dat op dit moment heerst in China. Dat zegt Henk Kool, voorzitter van Vereniging Nederland China (VNC), die het nieuwjaarsfeest organiseert. “Er is geen officiële waarschuwing voor Europa gegeven, dus wij zien geen noodzaak tot maatregelen:”, aldus Kool. “Het is een feestelijke dag en die zien we met vertrouwen tegemoet.”

In Den Haag zijn zaterdag allerlei feestelijkheden waaronder een Draken- en Leeuwendans bij het stadhuis. Waarnemend burgemeester Johan Remkes en minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport houden een openingstoespraak. Kool vermoedt dat Bruins in zijn toespraak zal stilstaan bij de slachtoffers van het nieuwe coronavirus, maar verder wordt er bij de viering niet speciaal aandacht aan gegeven, zegt Kool.

De viering start om 10.30 uur met de Draken- en Leeuwendans op het Haagse Spuiplein. Daarna volgt een optocht vanaf het stadhuis door Chinatown naar het Plein. In het stadhuis zijn vanaf 12.30 uur verschillende optredens waaronder een optreden van O’G3NE.

Foto: Richard Mulder.