Haagse bistro heeft de beste huiswijn van Nederland

Tijdens de Nationale huiswijncompetitie op Wine Professional 2020 is Café de Florèz uit de Haagse Annastraat twee keer in de prijzen gevallen. Zowel de rode als de witte huiswijn won de eerste prijs in de categorie eetcafé/brasserie/bistro.

Eigenaars Gilliam en Lucy Epskamp hebben een grote liefde voor Parijs en proberen met hun Franse bistro in het Hofkwartier een klein stukje Parijs naar het hartje van het centrum te halen. De Haagse ondernemers hebben een Franse kaart en zullen binnenkort het eetgedeelte uitbreiden met een lounge waar je kan borrelen.

Naast de bistro kunnen we trots zijn op nog meer Hagenaars. Beide wijnen komen namelijk van een Haagse wijnhandel. De rode La Grange Daniel wijn en de witte Grauburgunder trocken komen van Marius Jouw Wijnvriend uit het Zeeheldenkwartier.

Luister maandag 27 januari naar Haagse Ochtend Radio. De wijnhandel en bistro komen dan langs voor een wijnproeverij met presentator Thomas Hekker.