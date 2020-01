‘Opera Melancholica’ en strijkkwartet Matangi in Kunstlicht

Het wekelijkse live cultuurmagazine Kunstlicht op Den Haag FM besteedt zondag van 11.00-12.00 uur aandacht aan onder meer de productie ‘Opera Melancholica’ en het jubileum van het Haagse strijkkwartet Matangi.

In het anatomisch theater van de psyche ontleedt het Haagse operagezelschap Opera2Day (foto) de melancholie. Een geneesheer-directeur onthult wat zich afspeelt in het hoofd van zijn patiënt Roderick Usher. Met de opera ‘The Fall of the House of Usher’ schreef Philip Glass in 1989 een meeslepende opera, die nog nooit live op Nederlandse podia werd gehoord en bij het Haagse Opera2Day nu klinkt als ‘Opera Melancholica’. Geneesheer-directeur René M. Broeders legt Kunstlicht onder het vergrootglas.

Het internationaal gerenommeerde Matangi Quartet uit Den Haag viert in januari 2020 haar 20-jarige jubileum met het uitgeven van de memorabele cd ‘Canto Ostinato – Strings Attached’. Het viertal is alom begeerd, gezien het muzikale programma ‘Hadewych doet de Dames’ dat de voorbije week in première ging, met Matangi als begeleidend ensemble. En vrijdag is het kwartet te gast in de Nieuwe Kerk voor de muziekserie die het daar brengt. In Kunstlicht een hernieuwde kennismaking met Maria-Paula Majoor van Matangi.

Vaste rubrieken cultuurmagazine Kunstlicht

In Kunstlicht natuurlijk ook de vaste rubrieken: het Vrolijk Intermezzo met Thom Ferwerda, Door de bril van een ander met Mira Feticu en de Kunstgreep van acteur Vincent Linthorst. Gewoontegetrouw sluit het programma af met agendatips. Samenstelling, productie en presentatie: Eric Korsten.

Foto: Opera2Day.