Viering Chinees Nieuwjaar richt zich meer op jongeren

Het Chinese nieuwjaar is begonnen en zoals elk jaar wordt dat in de binnenstad feestelijk gevierd. Maar met één verschil: dit jaar zijn de activiteiten meer op een jonger publiek gericht. Zo zijn er optredens van onder andere meidengroep Og3ne en verschillende kraampjes.

Bij de landelijke viering van het Chinees Nieuwjaar in Den Haag worden geen extra maatregelen genomen in verband met het coronavirus dat op dit moment heerst in China. Dat zegt Henk Kool, voorzitter van Vereniging Nederland China (VNC), die het nieuwjaarsfeest organiseert. “Er is geen officiële waarschuwing voor Europa gegeven, dus wij zien geen noodzaak tot maatregelen:”, aldus Kool. “Het is een feestelijke dag en die zien we met vertrouwen tegemoet.”