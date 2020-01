Vrouw en dochter aangehouden na ruzie in woning

Agenten gewond bij ongeregeldheden na FC Utrecht – ADO Den Haag

In Utrecht zijn vier agenten lichtgewond geraakt bij ongeregeldheden tussen supporters van FC Utrecht en ADO Den Haag. Zij werden geraakt door rondvliegende voorwerpen. De schermutselingen vonden plaats bij stadion Galgenwaard na de door ADO Den Haag met 4-0 verloren wedstrijd tegen FC Utrecht. De politie kan nog niet zeggen of het ADO of Utrecht supporters waren die verantwoordelijk zijn voor de gewonde agenten.

Tegen het einde van de wedstrijd was het al onrustig tussen beide supportersgroepen. Toen het laatste fluitsignaal klonk, snelden enkele spelers dan ook naar de fans toe. Onder andere verdedigers Shaquille Pinas en Dion Malone probeerden de gemoederen te bedaren. Toen het publiek na afloop van de wedstrijd het stadion verliet, werd de politie bekogeld met stenen en andere voorwerpen. De politie te paard voerde charges uit. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.