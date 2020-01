Holocaustmonument Levenslicht onthuld

Zondagavond is de holocaust herdacht in de Centrale Bibliotheek en bij het Joods Monument aan het Rabbijn Maarsenplein. Na de herdenking werd het Holocaustmonument ‘Levenslicht’ onthuld in de tuin van de Nieuwe Kerk.

Tussen 1933 en 1945 zijn naar schatting 6 miljoen Joden, honderdduizenden Sinti en Roma, homoseksuelen, gehandicapten, Jehova’s Getuigen en andere vervolgden omgebracht door de nazi’s. Van alle concentratie- en vernietigingskampen werden in Auschwitz de meeste mensen vermoord. Auschwitz is daardoor uitgegroeid tot universeel symbool van de Holocaust. De Holocaust wordt ieder jaar herdacht, maar dit jaar is er extra aandacht voor de herdenking omdat het maandag precies 75 jaar geleden is dat Auschwitz werd bevrijd.

In de Centrale Bibliotheek werd zondag een herdenkingsbijeenkomst gehouden met sprekers uit zowel de Joodse als de Roma- en Sintigemeenschap. Aansluitend volgde een wandeling naar het Rabbijn Maarsenplein, waar toespraken werden gehouden en bloemen werden gelegd bij het Joods Monument.

Foto’s Richard Mulder.