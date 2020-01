Vrouw en dochter aangehouden na ruzie in woning

HVV Laakkwartier staat stil bij overlijden Bilal Aydin

Meer in

Bij de eerste wedstrijd van 2020 voor het eerste elftal van HVV is Laakkwartier is zondag stilgestaan bij het overlijden van Bilal Aydin. In de tiende minuut van de wedstrijd werd er door supporters stilgestaan bij het overlijden van de speler die nummer 10 droeg.

In de 10e minuut wordt door supporters stil gestaan bij Bilal. Prachtig! 10 was het rugnummer van Bilal. pic.twitter.com/kf5kwt4PpQ — hvv laakkwartier (@hvvlaakkwartier) January 26, 2020

Voorafgaand aan de wedstrijd werd, in bijzin van zijn ouders, een blijvende herinnering aan Bilal onthuld. In de verzorgingsruimte is zijn beeltenis op de muur geplaatst.

Voor de wedstrijd werd in bijzijn van de ouders van Bilal een blijvende herinnering aan hem onthuld. In de verzorgingsruimte werd deze herinnering gerealiseerd. pic.twitter.com/2WB4RIDNnN — hvv laakkwartier (@hvvlaakkwartier) January 26, 2020

De speler van het eerste team van Laakkwartier kwam in december van 2019 om het leven na een steekpartij op de Goudriaankade. De politie plaatste voor het weekend informatieborden rond de plek van waar dat gebeurde, ze zoekt getuigen.