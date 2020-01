Jongerenstadslab zoekt jongeren om Den Haag gaver te maken

Het Jongerenstadslab zoekt jongeren om Den Haag nog gaver te maken. Op dinsdag 4 februari zijn alle jongeren uitgenodigd om ideeën te wisselen over wat er in Den Haag anders of beter kan rondom de Ooievaarspas.

Deelnemers krijgen onder andere een serious game voorgeschoteld waarin ze meedenken over de Ooievaarspas. Verder komt Büşra Çelik (burgemeester Madurodam) spreken, is er een demo van hiphop-artiesten te zien en is er genoeg te eten en te drinken.

De avond is op dinsdag 4 februari in het Haags Hiphop Central aan de Van der Kunstraat 12. Aanmelden moet via uitmetovp@denhaag.nl