Kauwe Klauwe-rit van start

Zondag verzamelden meer dan honderd liefhebbers van Puch en Tomos brommers zich op de boulevard in Scheveningen voor Kauwe Klauwe. De rondrit door Den Haag op tweetakt brommers it dit jaar voor de 31e keer gehouden.

Vorig jaar was de organisatie al bang dat toen de laatste keer was. Oude brommertjes worden verboden in Den Haag. Het zwaard van Damocles hangt nog steeds boven de deelnemers. Wel zijn er gesprekken over een eventuele ontheffing voor de oude Puch’s en Tomosjes.

Fotograaf Richard Mulder was erbij, en maakte deze plaatjes.