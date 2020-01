Pearl Jam en Eefje de Visser in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer verse muziek van Pearl Jam en Eefje de Visser (foto).

Eefje de Visser bracht afgelopen vrijdag haar vierde album uit. Op ‘Bitterzoet’ zijn een nieuwe collectie elektro-folk-tunes samengebracht met wederom prachtige teksten. Zondagavond hoor je een track van dit album net als van het in maart te verschijnen album van Pearl Jam.

Meer nieuwe releases zijn er van Rosalia, Alain Clark, Michelle David & The Gospel Queens, Cage the Elephant, Wire, Hayley Williams (van Paramore) en een comeback-track van Badly Drawn Boy. Tevens hoor je Haagse muziek van AAPNOOTMIES en Goldband zingt over de Doubletstraat.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).