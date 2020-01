Vier de Poëzie met de Haagse Kunstkring in Het Woordenrijk

In het radioprogramma Woordenrijk op Den Haag FM spreken we zondagavond met dichter Edith de Gilde over het Vieren van de Poëzie bij de Haagse Kunstkring.

Volgende week is het Nationale Poëzieweek en dat wordt bij de Haagse Kunstkring gevierd op zondagmiddag 2 februari met natuurlijk veel poëzie, muziek en meer. We spreken met de Haagse dichter Edith de Gilde over deze middag en horen een gedicht van haar.

Tevens in de uitzending een kort verhaal van Kristel Snellen, een boekentip, de literaire agenda, poëzie en muziek.

Het Woordenrijk is zondag van 20 tot 21 uur te beluisteren en wordt gemaakt door Harry Zevenbergen, Ricco van Nierop en Rene Schaarenburg.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).