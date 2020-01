Bewoners Bezuidenhout-West richten eigen wijkvereniging op: Wijkvereniging Bezuidenhout-West

De bewoners van de wijk Bezuidenhout-West hebben een eigen wijkvereniging opgericht; Wijkvereniging Bezuidenhout-West. Op zaterdag 22 februari is er in het wijkcentrum een groot openingsmoment. Eerder was er een wijkberaad, maar dat stopte in 2015 door gebrek aan vrijwilligers.

Doel van de wijkvereniging is om zaken als openbare ruimte en parkeren goed te regelen bij de gemeente. Daarnaast wil de bewonersgroep wat doen aan de sociale cohesie in de wijk. “Wij zijn een wijk met veel sociale huurwoningen waar veel leed achter de voordeuren zit”, zegt voorzitter Johan Vogelaar.

Het is verder de bedoeling dat er wat gaat gebeuren aan het wijkcentrum aan het Jan van Riebeekplein. “We willen er een soort huiskamer van maken waar we activiteiten kunnen organiseren. Dan kun je denken aan een spreekuur van de wijkagent”, zegt Vogelaar. Het wijkcentrum wordt momenteel gebruikt door welzijnsorganisatie Voor Welzijn. “Hun activiteiten richten zich heel erg op jeugd en jongeren. Ik denk dat we met de wijkvereniging elkaar kunnen versterken”, aldus Vogelaar.

Om de ideeën te verwezenlijken is er vanuit de gemeente een budget van 20.000 euro beschikbaar gesteld. Bewoners kunnen voor de besteding van dat geld zelf ideeën aandragen.

Pubquiz

Tijdens de opening op 22 februari is onder meer stadsdeelwethouder Saskia Bruines aanwezig en zijn er activiteiten waaronder een pubquiz.

Foto: Johan Vogelaar

Luister hier naar het gesprek met Jos Spijkers op Den Haag FM.