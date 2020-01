Formule 1-wagens Red Bull in centrum

Niet iedere dag rijden er Formule 1-wagens door de straten van Den Haag, maar dat is maandag precies wat er op Noordeinde gebeurde. Twee wagens van het Red Bull Racing Team, het team van Max Verstappen, waren in de regio om een promotievideo voor de Grand Prix in Zandvoort op te nemen. Verstappen zelf was er niet bij. Eerder dit weekend werden de bolides al gespot in het Westland.