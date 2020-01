Haagse PVV praat vrijdag niet mee over functioneren gemeenteraad

De Haagse PVV zegt vrijdag niet aanwezig te zijn bij de raadsconferentie waar wordt gesproken over het functioneren van de gemeenteraad. Die dag wordt ingegaan op de ‘overpeinzing onder de kerstboom‘ van waarnemend burgemeester Johan Remkes, een brief die Remkes stuurde naar de gemeenteraad over zijn indruk van het werk van diezelfde raad. “Wij zeggen; bedankt voor de brief, maar nee dank u”, zegt Sebastian Kruis in het Den Haag FM-radioprogramma Rob’s Tussendoortje.

In zijn overpeinzing stelde Remkes onder meer dat raadsleden “zich moeten onthouden van uitlatingen jegens (groepen)burgers als aannemelijk is dat die uitlatingen als beledigend worden ervaren”. De waarnemend burgemeester zegt in zijn brief open te staan voor aanvullingen, maar daar gaat de PVV geen gebruik van maken. “Wat je als beledigend op kunt vatten is heel persoonlijk”, zegt Kruis: “Dat kan nooit de norm zijn.”

PVV-fractievoorzitter Sebastian Kruis: “Ik vind zelf dingen die ik hoor soms ook niet leuk, maar dat is wel de vrijheid van meningsuiting. Als je daarover gaat praten ben je hem eigenlijk al kwijt”. Kruis zal daarom, evenals collega Karen Gerbrands, niet aanwezig zijn vrijdag: “Het is onze taak om alles te kunnen en mogen zeggen. De vrijheid van meningsuiting houdt niet op waar de gekwetstheid van een ander begint.”

Luister hier naar het gesprek met Sebastian Kruis op Den Haag FM.