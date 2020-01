Inzamelingsactie in naam van overleden Bilal Aydin haalt tienduizenden euro’s op voor goed doel

Den Haag rouwt nog altijd om Bilal Aydin, die in december vorig jaar door zinloos geweld om het leven kwam. Om de liefdadigheid van Bilal voort te zetten, zijn zijn naasten een inzamelingsactie gestart om waterputten te kunnen plaatsen in ontwikkelingslanden. Het doel was om iets meer dan tweeduizend euro op te halen, maar door overweldigende aantallen donaties staat de teller nu al op meer dan 35.000 euro.

“Wij als vrienden hadden het idee dat we iets voor hem moesten doen”, vertelt Cihat. Hij was bevriend met Bilal. “Op deze manier willen wij de goede daden van Bilal verhogen. Tegelijk geeft het ons als vrienden en familie van hem rust dat we zoiets moois voor hem kunnen doen. En de mensen in arme landen die we ermee kunnen helpen, dat is allemaal mooi.”

Hij wordt aangevuld door Kamber, die ook bij de vriendengroep hoort. “Daarnaast hebben we ook nog plannen om een stoeptegel te plaatsen op de plek waar nu de bloemen liggen. Daar komt dan een lieveheersbeestje op, dat is een teken tegen zinloos geweld. En dan zetten we daarboven de naam Bilal Aydin, met zijn geboortedatum en overlijdensdatum erbij.”