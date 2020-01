Tien jaar cel vanwege dodelijke Facebook-ruzie

De 28-jarige Richenol de W. uit is veroordeeld tot een celstraf van tien jaar vanwege een dodelijke steekpartij in de Weimarstraat begin vorig jaar. Hierbij kwam een 25-jarige Hagenaar om het leven. De W. had op Facebook ruzie gekregen met het slachtoffer.

Op 17 januari 2019 ontmoette de verdachte het slachtoffer en enkele vrienden van het slachtoffer in de Weimarstraat. Er ontstond een worsteling, gevolgd door een achtervolging. Daarbij werd de 25-jarige Hagenaar met een mes in zijn hart geraakt. Hij overleed de volgende ochtend in het ziekenhuis. Richenol de W. was een tijdlang bevriend met de broer van het slachtoffer, maar er ontstond ruzie op sociale media.

Geen noodweer

Twee weken voor de fatale steekpartij volgde er eerst een confrontatie bij een McDonalds in Den Haag tussen De W. en zijn voormalige vrienden. Bij de ontmoeting op de Weimarstraat zou de verdachte met de dood zijn bedreigd door zijn belagers. Ook zou een van hen een mes getrokken hebben. De verdachte beweerde dat hij zich verdedigde tegen de aanvallers. Hij hield zijn mes alleen maar voor zich en het slachtoffer zou daar tegenaan zijn gelopen.

De rechtbank vindt echter dat de verdachte zich niet kan beroepen op noodweer. De W. gedroeg zich immers ook aanvallend en hij zou een steekbeweging naar het slachtoffer gemaakt hebben. Daarom heeft de rechtbank de verdachte, in overeenstemming met de strafeis van het Openbaar Ministerie, veroordeeld tot een celstraf van tien jaar.