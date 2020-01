ChristenUnie-SGP spreekt van ‘bouwblundermoeras bij Den Haag Centraal’

De ChristenUnie-SGP in de gemeenteraad is niet te spreken over de totale kosten voor de nieuwe fietsenstalling bij station Den Haag Centraal. “Hoe verzin je het, 42 miljoen voor een fietsenstalling met 7.000 nieuwe plekken. Dat is 6.000 euro per fietsplek”, schrijft fractievoorzitter Pieter Grinwis.

De vernieuwde stalling biedt straks plaats voor een totaal van 8.500 fietsen, al stelt Grinwis dat een deel daarvan bestaande capaciteit betreft. De partij spreekt van een ‘bouwblundermoeras‘ waar het stadsbestuur op is vastgelopen, daarmee wordt gedoeld op de aanleg van de fietsenstalling en de herontwikkeling van het gebied bij Den Haag Centraal.

De commissie Ruimte spreekt woensdagochtend over de voortgang van de bouw van de fietsenstalling die later dit jaar open moet gaan en meermaals bleek duurder te zijn dan verwacht. In een brief aan de gemeenteraad spreekt wethouder Robert van Asten over een verwachte opening eind maart 2020. Grinwis is bang dat de openstelling van de stalling van korte duur is aangezien er bovenop de stalling nog gebouwd moet worden.

Ook die herinrichting bovengronds komt woensdag aan bod. Als het aan Grinwis ligt wordt het gebouw Stichthage gesloopt om plaats te maken voor ‘iets beters en groters’, het stationsplein zou vervolgens een groene stadsentree moeten worden. Eenzelfde plan poneerde de partij al in 2015.