Den Haag wil meer proeftuinen voor zorginnovatie

In de stad moeten meerdere proeftuinen voor zorginnovatie komen. Dat zegt wethouder Kavita Parbhuyadal. De wethouder reageert hiermee op de uitkomsten van onderzoek waaruit blijkt dat mensen door middel van zorginnovatie langer gezond thuis kunnen wonen.

In Escamp is al zo’n proeftuin (Living Lab), de zogenaamde iZi-ervaarwoning. In deze woning zijn vele vormen van innovaties in de zorg toegepast. Grote innovaties zoals een aangepast toilet, tot meer eenvoudige zoals speciale bewaarbussen die met een vinger te openen zijn. Het gaat dus om analoge en digitale technologie.

De hulpmiddelen in de woning zijn geselecteerd door de bewoners van het seniorencomplex waar de ervaarwoning onderdeel van is. Deze bewoners hebben de verschillende hulpmiddelen ook een jaar lang thuis uit kunnen proberen. Het gebruik hiervan is vervolgens ondersteund en gemonitord door het iZi-team. Uit onderzoek van de Universiteit Leiden en de gemeente Den Haag is gebleken dat mensen dankzij de hulp van technologie langer gezonder zelfstandig kunnen blijven.