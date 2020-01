Haagse VVD wil geen protest van Extinction Rebellion in Den Haag

Als het aan de Haagse VVD ligt moet er worden gekeken of het niet verstandig is om de activisten van Extinction Rebellion te verbieden om in Den Haag te komen demonstreren. “Het ziet er naar uit dat ze maar één ding willen; de openbare orde verstoren”, zegt VVD-raadslid Chris van der Helm in het Den Haag FM-radioprogramma Rob’s Tussendoortje.

De activisten stellen in het AD dat ze in de week van 13 april ‘de boel flink gaan ontregelen’ en rekening houden met aanhoudingen. “Dit lijkt niet op een demonstratie. Als je van te voren aangeeft ‘neem vrij, want we verwachten arrestaties’, dan ben je heel wat anders van plan”, zegt Chris.

Voor de komende weken staan er meer protesten gepland; zo komen de boeren woensdag 5 februari opnieuw naar het Catshuis. Ook al zorgden die protesten eerder voor overlast, daar hoeft wat de Haagse VVD betreft niet te worden ingegrepen. “Ik heb boeren niet van te voren hun leden te vragen vrij te nemen omdat ze arrestaties verwachten.”

Luister hier naar het gesprek met Chris van der Helm op Den Haag FM.