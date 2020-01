Man beroofd in eigen woning

De politie onderzoekt een beroving aan de Uilebomen op maandagavond. Een 52-jarige man werd hierbij beroofd in zijn eigen woning. De man had twee onbekende vrouwen uitgenodigd die maandagavond bij hem op bezoek kwamen.

Later op de avond betrad een onbekende man met een bivakmuts zijn woning. Hij bedreigde en beroofde het slachtoffer. De politie onderzoekt of er een relatie is tussen de twee vrouwen en de onbekende man. De politie heeft in en rondom de woning uitgebreid sporenonderzoek gedaan. Dinsdag houdt de politie een buurtonderzoek.

Vrouw 1

Zwart krullend haar

Slank figuur

18 à 20 jaar oud

Zwart Adidas-trainingspak

Vrouw 2

Getint uiterlijk

18 à 20 jaar oud

Grijze joggingbroek

Van de man is geen duidelijk signalement bekend.